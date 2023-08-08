Хакеры начали красть деньги российских компаний с помощью заражённых документов

Киберпреступники создают фейковые сайты государственных служб, ведомств и справочных систем. Когда пользователь скачивает предлагаемые шаблон документа, на компьютер загружается ПО для удалённого управления устройством.

Эти документы практически идентичны официальным, злоумышленники меняют в них платёжные реквизиты и другую критическую информацию для кражи денег.