Хакеры начали красть деньги российских компаний с помощью заражённых документов

Хакеры начали красть деньги российских компаний с помощью заражённых документовДля этого создают поддельный сайты
Банк России в официальном Telegram-канале предупредил о широком распространении новой мошеннической схемы кражи денег российских компаний с помощью заражённых документов.
Киберпреступники создают фейковые сайты государственных служб, ведомств и справочных систем. Когда пользователь скачивает предлагаемые шаблон документа, на компьютер загружается ПО для удалённого управления устройством.
Эти документы практически идентичны официальным, злоумышленники меняют в них платёжные реквизиты и другую критическую информацию для кражи денег.
Пользователь скачивает документ, после чего на его ПК запускается программа удалённого доступа. С помощью неё хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании — например, с подрядчиками или поставщиками.