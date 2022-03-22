Хакеры начали маскировать вирусы под криптокошельки

Сообщается, что распространяются зловредные копии таких приложений, как MetaMask, TokenPocket, imToken, Bitpie и других. Вирусы крадут специальные seed-фразы, необходимые для доступа к кошелькам.

Эксперты напомнили о необходимости скачивать приложения из официальных источников, Google Play и App Store. А чтобы всё-таки не скачать программу с поддельного сайта рекомендовали обращать внимание на следующие нюансы: опечатки в описаниях приложений, несоответствие предоставленных скриншотов фактическому функционалу приложений, отсутствие предыдущих версий приложений.