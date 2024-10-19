Хакеры начали обходить защиту в новой macOS Sequoia: просят запустить Терминал

Опубликовано 19 октября 2024, 12:451 мин.
Хакеры начали обходить защиту в новой macOS Sequoia: просят запустить ТерминалИ перетащить текстовый файл с вирусом
Хакеры придумали to§ один метод обхода защиты новой macOS Sequoia для внедрения в компьютеры Apple инфостилера Cosmical_setup. Для его активации злоумышленники присылают потенциальной жертве установщик некой программы, а затем просят следовать инструкции.
© Ferra.ru
Жертва получает установщик в стандартном «эппловском» разрешении DMG (образ диска), а затем нужно открыть приложение и из его директории перетащить в окно Терминала, который нужно заблаговременно открыть, текстовый файл.
Под видом «безобидного» файла мошенники подсовывают вредоносный Bash-скрипт, и при перетаскивании файла инициируется выполнение команд AppleScript.
Всё это необходимо киберпреступникам для развёртывания на целевом компьютере вредоноса, отправляющего оператору собранные в скомпроментированной системе данные.
Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков
Теги: