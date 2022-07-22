Хакеры начали обманывать россиян с помощью нового банковского вируса

Пользователям предлагается множество различных приложений, которые на поверку оказываются вредоносными «клонами» официальных легитимных продуктов. После установки этих приложений, они начинают маскироваться под различные процессы в смартфоне и ищут доступ к оригинальным настройкам устройства и другим программам с целью перехвата данных пользователя.

Кроме того, опасность в том, что вирусы могут получить доступ к конфиденциальной информации для совершения финансовых транзакций, например к смс-кодам. Также к данным о смартфоне и другой приватной информации.

«Специалисты ВТБ предупреждают о новой киберугрозе для клиентов российских банков и финансовых организаций. Через фишинговые приложения для Android злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на смартфон пользователя… Вирус может получить доступ к информации об устройстве, данным из SMS и уведомлений, включая секретные коды для финансовых операций», — сказано в сообщении ВТБ.