Хакеры начали обманывать россиян с помощью нового банковского вируса

Хакеры начали обманывать россиян с помощью нового банковского вирусаОб этом предупредил ВТБ
Пользователям предлагается множество различных приложений, которые на поверку оказываются вредоносными «клонами» официальных легитимных продуктов. После установки этих приложений, они начинают маскироваться под различные процессы в смартфоне и ищут доступ к оригинальным настройкам устройства и другим программам с целью перехвата данных пользователя.
Кроме того, опасность в том, что вирусы могут получить доступ к конфиденциальной информации для совершения финансовых транзакций, например к смс-кодам. Также к данным о смартфоне и другой приватной информации.
«Специалисты ВТБ предупреждают о новой киберугрозе для клиентов российских банков и финансовых организаций. Через фишинговые приложения для Android злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на смартфон пользователя… Вирус может получить доступ к информации об устройстве, данным из SMS и уведомлений, включая секретные коды для финансовых операций», — сказано в сообщении ВТБ.