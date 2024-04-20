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Опубликовано 20 апреля 2024, 13:30
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Хакеры начали распространять бэкдор через поддельные сайты IP-сканеры

Мошеннические сайты замаскированы под подлинные ресурсы
В Интернете появились сайты-подделки, имитирующие сервисы для определения всех подключённых к сети устройств — IP-сканеры. Мошенники через рекламную сеть Google Ads продвигают в поисковой системе сайты с доменными именами, которые по написанию очень похожи на легитимные.
Хакеры начали распространять бэкдор через поддельные сайты IP-сканеры

© Ferra.ru

Таким образом пользователь, которому нужно попасть на IP-сканер, на самом деле оказывается втянут в мошенническую кампанию по внедрению на его девайс бэкдора MadMxShel.

На поддельных сайтах, при инициировании загрузки, воспроизводится JavaScript, загружающий на устройство жертвы вредоносный заархивированный файл Advanced-ip-scanner.zip якобы с ПО для сканирования IP. В архиве находится библиотека IVIEWERS.dll, а также исполняемый файл Advanced-ip-scanner.exe, который использует метод сторонней загрузки DLL для заражения устройства.

Это сложная и многоступенчатая операция, в результате которой пользователь становится жертвой несанкционированного доступа к системе и тайной слежки. Вредоносная кампания рассчитана на невнимательность пользователей.

Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#вирусы
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#вредоносное ПО
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#зловред
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#ПО
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#Бэкдор