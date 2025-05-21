Хакеры начали распространять поддельную версию менеджера паролей KeePass

Аналитики компании WithSecure, специализирующейся на кибербезопасности, выявили хакерскую кампанию, обнаружив изменённую версию KeePass под названием KeeLoader, содержащую водяные знаки Cobalt Strike, связанные с атаками серьёзного вредоноса Black Basta ransomware. Эти водяные знаки служат как идентификаторы, которые используются для генерации различной вредоносной полезной нагрузки.

Согласно сообщениям WithSecure, водяные знаки Cobalt Strike связаны с брокером начального доступа (IAB), который, как считается, в прошлом был причастен к атакам с использованием программы-вымогателя Black Basta и использовался участниками нынешней кампании для распространения вредоносного ПО для кражи паролей и других данных. А нацеленность злоумышленников на KeePass объясняется открытым исходным кодом приложения.

«Этот водяной знак часто встречается в контексте маяков и доменов, связанных с программой-вымогателем Black Basta. Он, вероятно, используется злоумышленниками, работающими в качестве брокеров начального доступа и тесно сотрудничающими с Black Basta», — объясняет WithSecure.