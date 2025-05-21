Хакеры начали распространять поддельную версию менеджера паролей KeePass

Хакеры начали распространять поддельную версию менеджера паролей KeePassБлагодаря открытому исходному коду приложения
Аналитики компании WithSecure, специализирующейся на кибербезопасности, выявили хакерскую кампанию, обнаружив изменённую версию KeePass под названием KeeLoader, содержащую водяные знаки Cobalt Strike, связанные с атаками серьёзного вредоноса Black Basta ransomware. Эти водяные знаки служат как идентификаторы, которые используются для генерации различной вредоносной полезной нагрузки.
Согласно сообщениям WithSecure, водяные знаки Cobalt Strike связаны с брокером начального доступа (IAB), который, как считается, в прошлом был причастен к атакам с использованием программы-вымогателя Black Basta и использовался участниками нынешней кампании для распространения вредоносного ПО для кражи паролей и других данных. А нацеленность злоумышленников на KeePass объясняется открытым исходным кодом приложения.
«Этот водяной знак часто встречается в контексте маяков и доменов, связанных с программой-вымогателем Black Basta. Он, вероятно, используется злоумышленниками, работающими в качестве брокеров начального доступа и тесно сотрудничающими с Black Basta», — объясняет WithSecure.