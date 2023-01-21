Хакеры начали распространять вирус Hook для полного контроля над смартфоном жертвы

Хакеры начали распространять вирус Hook для полного контроля над смартфоном жертвыРазработчик продаёт его другим хакерам
Эксперты компании ThreatFabric, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили пользователей Android о появлении нового мощного вируса Hook.
Фото: Verdict.co.uk
С помощью этого вредоносна хакеры могут не только взломать смартфон, но и получить тотальный контроль над устройством. Hook — модификация уже существующего вируса, в которую добавили возможность кражи данных контактов, истории звонков, переписки из мессенджеров и кодов двухфакторной аутентификации. К тому же хакер может удалённо активировать различные зоны экрана, что даёт возможность полностью управлять смартфоном жертвы.
Но главная цель для вируса Hook — банковские приложения.
Этот вирус разработан группировкой Ermac и подаётся как принципиально новый продукт, который разработчик продаёт на хакерском рынке.
«Вполне вероятно, что преступники, приняв очень эффективный подход в маркетинговых стратегиях, решили создать новый бренд со своим последним продуктом вместо того, чтобы поддерживать существующий, который был связан в основном с операциями с криптокошельками и личной идентифицируемой информацией», — сообщили в ThreatFabric.