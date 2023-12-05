Хакеры начали «раздавать» троян вместе с пиратском софтом

При установке пиратского софта, прокси-троян начинает незаметно переадресовывать трафик, и при кибератаке в качестве источника кампании фиксируется не хакерский сервер, а устройство жертвы. Ставка хакеров на желание многих пользователей получить бесплатный софт с варез-сайтов работает против безопасности последних.

Прокси привязан к разным приложениям для редактирования графики, сжатия, восстановления данных и сканирования сети, всего около 35 программ. Такие приложения распространяются под видом PKG-файлов, которые позволяют выполнять вредоносные скрипты уже в процессе установки.