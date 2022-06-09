Хакеры научили известный вирус воровать данные банковских карт из Google Chrome

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Хакеры научили известный вирус воровать данные банковских карт из Google ChromeВирус атакует прицельно именно этот браузер
Хакеры из кибергруппировки TA542 научили ботнет Emotet, который испольуют для разведки в корпоративных сетях и воровства данных пользователей, красть данные банковских карт в браузере Google Chrome.
Для этого в вирус добавили специализированный модуль, с помощью которого злоумышленники собирают имена держателей карт, информацию о сроке действия карты и номер. Вся информация отправляется на удалённый сервер оператора вируса.
Специалисты по кибербезопасности заметили, что Emotet совершает целевые атаки именно на браузер Google Chrome.
Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей КадуковТеги: