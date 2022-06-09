Хакеры научили известный вирус воровать данные банковских карт из Google Chrome

Для этого в вирус добавили специализированный модуль, с помощью которого злоумышленники собирают имена держателей карт, информацию о сроке действия карты и номер. Вся информация отправляется на удалённый сервер оператора вируса.

Специалисты по кибербезопасности заметили, что Emotet совершает целевые атаки именно на браузер Google Chrome.