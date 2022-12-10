Хакеры научились незаметно подключать вирусы к официальным Android-приложениям

21:16, 10 декабря 2022
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Хакеры научились незаметно подключать вирусы к официальным Android-приложениямТаким образом хакеры следят за жертвами
Эксперты по кибербезопасности компании ThreatFabric сообщили об обнаружении хакерской платформы, специализирующейся на незаметном подключении malware-вирусов к приложениям для Android.
Фото: Zdnet.com
При анализе вредоносной кампании специалисты обнаружили, что все вирусы созданы на базе системы Zombinder. «Фишка» в том, что при подключении к официальным приложениям зловреды никак не влияют на их работу, поэтому обнаружить их невозможно.
Отмечается, что все вирусы распростятся через фейковые порталы для авторизации Wi-Fi. Под видом приложений для работы с сетью, пользователю «подсовывают» такие вирусы для шпионажа, кражи информации и взлома онлайн-банкинга, как Aurora, Erbium, Ermac, а также клиппер laplas.