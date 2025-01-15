Хакеры научились обходить двухфакторную аутентификацию с помощью ботов

Опубликовано 15 января 2025, 17:001 мин.
Хакеры научились обходить двухфакторную аутентификацию с помощью ботовИмитируют ввод одноразовых паролей
Эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров рассказал, что хакеры научились обходить двухфакторную аутентификацию, используя боты для приёма одноразовых паролей.
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По словам эксперта, речь идёт об ОТР-ботах (ОТР, One-Time-Password) — программах, имитирующих ввод одноразового пароля. Бедеров подчеркнул, что эти боты опаснее фишинга на 40%, так как результативность их использования достигает 60%, классического фишинга — 18%.
Для защиты от подобных мошеннических уловок эксперт посоветовал использовать приложение-аутентификатор либо аппаратный токен, который хранит пароли на физическом носителе.
«Для обхода двухфакторной защиты злоумышленники начали использовать ОТР-боты (ОТР, One-Time-Password), которые имитируют процесс ввода одноразового пароля и оказываются почти на 40 п.п. эффективнее обычного фишинга», — рассказал специалист.