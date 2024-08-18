Хакеры научились скрывать кражу данных поддельной страницей обновления Windows

Злоумышленники создают фальшивый экран обновления Windows, чтобы отвлечь внимание пользователей, пока крадут данные с устройств. Хотя группа не использует шифрование данных, на сво§м сайте Mad Liberator заявляет, что файлы заблокированы с помощью алгоритмов AES/RSA.

Как пишет портал Bleeping Computer, атаки начинаются с несанкционированного подключения к компьютеру через AnyDesk. Каким образом выбираются цели, неизвестно. Однако, по одной из версий, хакеры «пробивают» потенциальные адреса, пока кто-то не примет запрос на подключение.

После этого злоумышленники заменяют бинарный файл Microsoft Windows Update на взломанной системе, отображая фальшивый экран обновления. Это служит для отвлечения жертвы.

Во время обновления клавиатура жертвы деактивируется, чтобы не помешать краже данных. Mad Liberator использует инструмент AnyDesk File Transfer для кражи данных из учётных записей OneDrive, сетевых ресурсов и локального хранилища.