Приложения
Опубликовано 28 июня 2024, 12:00
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Хакеры научились следить за пользователями без прямого доступа к сетевому трафику

Атаки стали ещё более хитрыми
Хакеры научились вычислять видеоконтент, который пользователь смотрел на YouTube. Для этого злоумышленники используют новый вектор атак SnailLoad (Улитка).
Хакеры научились следить за пользователями без прямого доступа к сетевому трафику

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Для того, чтобы узнать, какое видео и на каких видеохостингах пользователь смотрел, а также какие сайты посещал, хакерам не нужен прямой доступ к сетевому трафику жертвы. Для этого используется новый вектор кибератак SnailLoad, который относится к типу side-channel.

Атаки усложнились для детектирования. К тому же если раньше для такой слежки хакеры сначала проводили серию атак «Человек посередине» man-in-the-middle (MitM), выполняя вредоносный код в системе, то сейчас они просто проводят измерения задержки видео для различных роликов на YouTube и сайтов, которые жертва посещает. На этом основании хакеры отслеживают время ожидания и формируют цифровой отпечаток целевого устройства — фингерпринтинг.

В результате атаки SnailLoad хакер может «подсунуть» пользователю набор вредоносных данных со своего сервера. Это могут быть различные форматы документов, но атака работает с различными изображениями, объявлениями, стилями и шрифтами. Особенностью её является очень медленная загрузка даных с вредоносного сервера: это позволяет хакеру отслеживать вычисленные задержки в течение долгого времени.