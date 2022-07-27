Хакеры научились следить за пользователями в виртуальной реальности

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Хакеры научились следить за пользователями в виртуальной реальностиПока это опасно только для геймеров
Эксперты компании ReasonLabs рассказали о новом вирусном ПО, с помощью которого злоумышленники научились проводить новые типы кибератак — следить за пользователями в виртуальной реальности.
Новый вирус называется Big Brother. При попадании на компьютер жертвы работает в фоном режиме и активируется всякий раз, когда пользователь подключает гарнитуру VR и работает в виртуальном пространстве. В процессе слежки вирус записывает экран пользователя и передаёт все конфиденциальные данные оператору с помощью разблокированного TCP-порта. Причём пользователь вряд ли обнаружит, что за ним следят.
Опасность нового типа атак в том, что сейчас VR распространена среди геймеров, но становится востребованной и в среде инженеров, аналитиков. В этом случае хакеры, стоящие за подобными атаками, выйдут на новый уровень и смогут заняться промышленным шпионажем.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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