Хакеры опубликовали прайс с ценами на взлом устройств на iOS и Android

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Хакеры опубликовали прайс с ценами на взлом устройств на iOS и AndroidЦена вопоса — €8 млн
Израильская компания, специализирующаяся на разработке хакерского и шпионского ПО Intellexa, на одном из хакерских форумов опубликовала коммерческое предложение с ценником на услуги по взлому смартфонов на iOS и Android.
Некоему клиенту для взлома ОС предлагалось программное обеспечение Nova Suite с инструментами для взлома мобильных операционных систем, включая Android 12 и iOS 15.4.1, используя уязвимости нулевого дня. Цена, указанная в коммерческом предложении, составляет €8 млн.
Судя по документу, переговоры в потенциальным клиентом хакеров велись с 14 июля. Покупателю обещали возможность взлома «одним кликом» с использованием браузерной версии программ. Цена сделки включала полный анализ данных, доступ к магазину с дополнительным ПО и другими сервисами, а также гарантию в течение года.