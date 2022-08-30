Хакеры опубликовали прайс с ценами на взлом устройств на iOS и Android

Некоему клиенту для взлома ОС предлагалось программное обеспечение Nova Suite с инструментами для взлома мобильных операционных систем, включая Android 12 и iOS 15.4.1, используя уязвимости нулевого дня. Цена, указанная в коммерческом предложении, составляет €8 млн.

Судя по документу, переговоры в потенциальным клиентом хакеров велись с 14 июля. Покупателю обещали возможность взлома «одним кликом» с использованием браузерной версии программ. Цена сделки включала полный анализ данных, доступ к магазину с дополнительным ПО и другими сервисами, а также гарантию в течение года.