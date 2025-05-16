Хакеры слили в даркнет данные 89 млн пользователей Steam

О взломе сообщил журналист MellolwOnline1, предположив, что речь идёт о проникновении в систему в режиме реального времени, возможно, связанном с инфраструктурой Twilio. MellolwOnline1 отметил, что формат просочившихся логов напоминает сервисы Twilio, что наводит на мысль о взломе административной учётной записи или несанкционированном доступе к API-ключам.

Однако Twilio опровергла эти утверждения, заявив, что не нашла никаких доказательств связи утечки с их системами. Компания подчеркнула, что уделяет особое внимание безопасности данных. Расследование продолжается, и Twilio активно работает над ситуацией, чтобы обеспечить защиту информации пользователей.

Как отмечает портал It Home, утечка обширная: в ней содержатся, кроме всего прочего, 3000 записей SMS-сообщений, содержащих коды Steam и номера телефонов получателей. Сообщения касаются подтверждения входа в аккаунт или привязки номеров к учётным записям, причём некоторые из них датируются мартом 2025 года. Компания Valve, владелец Steam, не предоставила журналистам ответа, и эксперты предполагают, что утечку данных мог допустить сторонний поставщик SMS-услуг, сотрудничающий с Twilio, что усложняет определение источника.

Чтобы устранить потенциальные риски, связанные с неопределённым происхождением данных, пользователям Steam рекомендуется включить Steam Guard для двухфакторной аутентификации и сохранять бдительность при любой подозрительной активности в аккаунте.