Хакеры смогли подменить обновления антивируса вредоносным файлом

Хакеры, которые проводили такие кибератаки, подменяли обновления антивирусного движка eScan, доставляемые пользователям посредством HTTP. Специалисты Avast рассказали, что для заражения пользовательских устройств использовалась достаточно распространённая схема man-in-the-middle, MiitM, или «человек посередине», для реализации которой применялся метод перехвата DLL и собственный DNS-сервер хакеров, позволявший маскироваться под легитимные доменные имена. Затем хакеры начали применять маскировку IP-адреса.

Эксперты Avast передали данные как разработчикам антивируса eScan, так и Индийской компьютерной группе реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT). Через время команда eScan отчиталась о закрытии путей проникновения бэкдора на устройства.