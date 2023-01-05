Хакеры снова слили в Интернет данные огромного количества пользователей Twitter

Эксперт подчеркнул, что хакеры слили в Сеть множество данных, в том числе адреса электронной почты, по которым можно находить любую учётную запись в Twitter. Это оказалось уязвимостью соцсети. К такому же результату вёл поиск учётных записей по номеру телефона.

Гал отметил, что слитые данные могут спровоцировать шантаж или взлом скомпрометированных аккаунтов, а также использоваться для арестов и других форм политического преследования тех пользователей, кто критиковал власти.

«Эта база данных будет использоваться хакерами, политическими активистами и, конечно, правительствами, чтобы нанести ещё больший ущерб нашей конфиденциальности», — опасается Гал.