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22:17, 05 января 2023
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Хакеры снова слили в Интернет данные огромного количества пользователей Twitter

Сообщил эксперт по безопасности

Соучредитель израильской компании Hudson Rock, предоставляющей услуги по обеспечению информационной безопасности Алон Гал сообщил об утечке 235 млн учётных записей Twitter и их публикации на одном из американских хакерских форумов.

Хакеры снова слили в Интернет данные огромного количества пользователей Twitter

Фото: 9to5mac.com

Эксперт подчеркнул, что хакеры слили в Сеть множество данных, в том числе адреса электронной почты, по которым можно находить любую учётную запись в Twitter. Это оказалось уязвимостью соцсети. К такому же результату вёл поиск учётных записей по номеру телефона.

Гал отметил, что слитые данные могут спровоцировать шантаж или взлом скомпрометированных аккаунтов, а также использоваться для арестов и других форм политического преследования тех пользователей, кто критиковал власти.

«Эта база данных будет использоваться хакерами, политическими активистами и, конечно, правительствами, чтобы нанести ещё больший ущерб нашей конфиденциальности», — опасается Гал.

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