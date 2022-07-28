Хакеры стали атаковать российские приложения на 200% чаще

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Хакеры стали атаковать российские приложения на 200% чащеПод прицелом 90% приложений, которыми пользуются компании
Хакеры стали чаще атаковать корпоративные приложения российских компаний. Атаки участились на 200%.
Атака на мобильное приложение — один из самых распространённых способов среди хакеров, чтобы попасть в инфраструктуру компании. Это обусловлено тем, что около 50% продуктов разрабатывают на одном интерфейсе, а мобильные версии сервисов проверяются недолжным образом.
По информации экспертов, в России до 90% приложений находятся под прямой хакерской угрозой. Последствиями таких атак могут быть утечка данных, появление фальшивых учётных записей, поломки, в результате которых приостанавливается обслуживание. Ситуацию усугубляет тенденция к скачке приложений в обход Google Play и App Store.