Хакеры стали атаковать российские приложения на 200% чаще

Атака на мобильное приложение — один из самых распространённых способов среди хакеров, чтобы попасть в инфраструктуру компании. Это обусловлено тем, что около 50% продуктов разрабатывают на одном интерфейсе, а мобильные версии сервисов проверяются недолжным образом.

По информации экспертов, в России до 90% приложений находятся под прямой хакерской угрозой. Последствиями таких атак могут быть утечка данных, появление фальшивых учётных записей, поломки, в результате которых приостанавливается обслуживание. Ситуацию усугубляет тенденция к скачке приложений в обход Google Play и App Store.