Хакеры стали чаще атаковать компании ради выкупа

Хакеры стали чаще атаковать компании ради выкупаЧаще всего пользуются шифровальщиками
В компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, рассказали о том, что киберпреступники в 2022 году в 3 раза чаще атаковали различные российские организации ради получения денег.
Фото: Moneyunder30.com
В 68% расследованных случаев использовались программы-вымогатели, или шифровальщики. Зачастую с помощью таких программ злоумышленники атаковали российские торговые компании, производственные предприятия и страховые агентства.
Самым популярным решением для получения первоначального доступа в корпоративные сети впервые стала эксплуатация уязвимостей публично доступных приложений. Такой способ применяли в 61% инцидентов, второе место по популярности досталось фишингу —22%, третье — компрометации служб удалённого доступа — 17%.
Самый популярный способ использовался для шифрования данных и последующего требования выкупа.