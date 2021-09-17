Хакеры стали чаще использовать Telegram для продажи украденных данных банковских карт, паролей и паспортов

Издание Financial Times провело расследование, согласно которому в Telegram за последнее время появилось множество хакерских каналов с большим количеством подписчиков. Эти каналы торгуют вредоносным ПО, данными паспортов, банковских карт, паролями и другими доступами к различным, в том числе игровым, сервисам. К примеру, в одном из каналов с 47 тысячами подписчиков на продажу были выставлены данные и пароли 600 тысяч пользователей сервисов Яндекса. В нём же есть и доступы от сервисов Google, Yahoo, Minecraft и других.

Характерным отличием таких каналов являются «кодовые» фразы при переписке: «Email:pass» и «Combo». Журналисты издания вместе с аналитиками поставщика решений по кибербезопасности компанией Cyberint выяснили, что за последний год было зафиксировано 3400 таких фраз. По мнению аналитиков, это связано с мощным шифрованием Telegram и небольшим вниманием правоохранительных органов к каналам в этом мессенджере.

После обращения журналистов представители мессенджера рассказали об удалении заявленных каналов, и что борются с подобными сообществами.