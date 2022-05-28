Хакеры тоже платят: доступ к ПО для кражи банковской информации обходится в $5 тысяч в месяц

Вместе с информацией о вирусе приводятся траты на него хакеров. Отмечается, что троян стоит дорого, хакеры платят за него $5 тысяч в месяц.

ERMAC предназначен для маскировки под 467 банковских приложений и криптокошельков. При установке на смартфон приложение запрашивает 43 разрешения, в том числе доступ к службе специальных возможностей. После получения всех разрешений вирус перекрывает страницу ввода данных в настоящих банковских приложениях и собирает информацию для входа.

Последняя версия трояна стоит дороже, чем версия ERMAC 1.0, позволявшая маскироваться под 378 банковских приложений — за него хакеры отдавали $3 тысяч в месяц. Видимо, возросшая цена связана с увеличением функционала.