Хакеры украли данные пользователей смартфонов через приложение «Ускоритель интернета»

Но это не вирус, а легитимное приложение. Проблема в том, что разработчики не зашифровали базу данных Firebase, в которой хранятся пользовательские данные.

Злоумышленники вполне могут получить всю информацию о посещённых пользователем сайтах, конкретных страницах и результатах поиска на них. «Ускоритель интернета» как раз предназначен для веб-сёрфинга и ускорения интернета на 30%.

В Google Play приложение пользуется популярностью за свою эффективность, его скачали более 5 млн пользователей, а средняя оценка — 4,4 звезды.

Но, кроме того, что хакеры смогут узнать, что и где пользователь искал в Сети, так ещё и высока вероятность раскрытия более важной, конфиденциальной информации. При необходимости киберпреступники могут выяснить, где разработчики хранят другие сведения о пользователях — «Ускоритель интернета» анализирует информацию и на стороне клиента.