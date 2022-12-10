Хакеры украли данные пользователей смартфонов через приложение «Ускоритель интернета»Из-за оплошности разработчиков
Популярное Android-приложение «Ускоритель интернета», по-английски Web Explorer – Fast Internet, которое в Google Play скачали более 5 млн раз, оказалось опасным для пользователей.
Фото: Cnet.com
Но это не вирус, а легитимное приложение. Проблема в том, что разработчики не зашифровали базу данных Firebase, в которой хранятся пользовательские данные.
Злоумышленники вполне могут получить всю информацию о посещённых пользователем сайтах, конкретных страницах и результатах поиска на них. «Ускоритель интернета» как раз предназначен для веб-сёрфинга и ускорения интернета на 30%.
В Google Play приложение пользуется популярностью за свою эффективность, его скачали более 5 млн пользователей, а средняя оценка — 4,4 звезды.
Но, кроме того, что хакеры смогут узнать, что и где пользователь искал в Сети, так ещё и высока вероятность раскрытия более важной, конфиденциальной информации. При необходимости киберпреступники могут выяснить, где разработчики хранят другие сведения о пользователях — «Ускоритель интернета» анализирует информацию и на стороне клиента.