Хакеры украли данные у каждого второго атакованного россиянина с VPN

По сравнению с IV кварталом 2021 года общее количество кибератак выросло на 14,8%, при этом стало больше массовых атак, целью которых была компрометация персональных данных. По сравнению с прошлым годом их количество осталось прежним — 15%, доля целевых атак на сайты увеличилась до 22%. Среди них число атакованных организаций составило 34%, сведения, составляющие коммерческую тайну, — 19%, медицинская информация — 15%, учётные данные — 12%.

Но самыми частыми стали атаки на пользователей VPN-сервисов, результатом которых была утечка пользовательских данных, всплывавшая впоследствии на хакерских форумах. Количество таких атак составило 46% от общего количества.

«Злоумышленники активно распространяют шпионское ПО, направленное на кражу учётных данных. Особый интерес представляют учётные данные пользователей различных VPN-сервисов, которые впоследствии продаются на теневых форумах. В атаках на частных лиц учётные данные становятся известны злоумышленникам в 46% случаев», — сказано в отчёте Positive Technologies.