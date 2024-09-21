Хакеры в соцсети Х взломали аккаунты британских политиков и чиновников ВОЗ

Опубликовано 21 сентября 2024, 03:451 мин.
Хакеры в соцсети Х взломали аккаунты британских политиков и чиновников ВОЗРади рекламы криптовалюты
Неизвестные хакеры взломали аккаунты ряда политиков Лейбористской партии Британии и чиновников ВОЗ в соцсети Х для рекламы криптовалюты. Ни одна из киберпреступных группировок ответственность не взяла.
Были взломаны аккаунты министра юстиции Великобритании Шабаны Махмуд, а также депутатов от Лейбористской партии Криса Элмора и Каролин Харрис. Кроме того, были взломаны страницы ВОЗ, индийского подразделения производителя электроники Lenovo и британского шоу Great British Menu.
Во всех взломанных аккаунтах было размещено одно и то же объявление, которое потом удалили. Сообщения хакеров содержали длинный код и были следующего содержания: «ЭТО ВЗЛОМАННЫЙ АККАУНТ!!!! INTRODUCING HACKED ON SOLANA на каждом аккаунте, который мы взламываем, мы публикуем адрес токена, так что мы прокачиваем его и получаем прибыль вместе».
Источник:The Guardian
Автор:Андрей Кадуков
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