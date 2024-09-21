Хакеры в соцсети Х взломали аккаунты британских политиков и чиновников ВОЗ

Были взломаны аккаунты министра юстиции Великобритании Шабаны Махмуд, а также депутатов от Лейбористской партии Криса Элмора и Каролин Харрис. Кроме того, были взломаны страницы ВОЗ, индийского подразделения производителя электроники Lenovo и британского шоу Great British Menu.

Во всех взломанных аккаунтах было размещено одно и то же объявление, которое потом удалили. Сообщения хакеров содержали длинный код и были следующего содержания: «ЭТО ВЗЛОМАННЫЙ АККАУНТ!!!! INTRODUCING HACKED ON SOLANA на каждом аккаунте, который мы взламываем, мы публикуем адрес токена, так что мы прокачиваем его и получаем прибыль вместе».