Хакеры выкрали данные о местоположении пользователей «миллионов устройств»

Специалисты ресурса 404Media сообщили, что часто третьи лица используют данные популярных приложений для отслеживания перемещения пользователей. Пользователи приложений, таких как Tinder, обычно доверяют сервисам доступ к информации о местоположении, чтобы приложение могло предложить им подходящих людей при поиске.

Неизвестные хакеры на днях похвастались, что смогли выкрасть обширную базу данных рекламной торговой платформы Gravy Analytics, компании по сбору данных, которая является «частью рекламной экосистемы, использующей реально-временные торги для продажи доступа рекламодателям к данным пользователей».

Ценной информацией для формирования таргетированной рекламы является местоположение. В связи с этим Gravy Analytics собирала огромные массивы демографической и географической информации и составляла собственную базу данных, доступную клиентам, заинтересованным в оплате доступа к данным о местоположении пользователей — потенциальной целевой аудитории. Всё это стало известно благодаря тому, что Gravy взломали, а хакеры поделились данными, раскрывающими масштабы этой слежки, основанной на рекламе.

Отмечается, что это без преувеличения «десятки миллионов устройств» по всему миру.

«Разработчики отдельных приложений, скорее всего, даже не подозревали о происходящем, но таблица затронутых приложений рисует картину того, что это общеиндустриальная проблема, затрагивающая такие популярные игры, как Candy Crush и сервис Microsoft 365. FTC уже дала отпор рекламной индустрии, использующей данные о местоположении в подобных целях, в частности, Gravy, но её усилия по пресечению этой практики явно требуют дополнительной работы», — отмечается в материале.