Хакеры выложили в Сеть данные более 2 млн банковских карт со всего мира

BidenCash специализируется на краже и торговле данными клиентов банков по всему миру. В качестве рекламной акции, посвящённой годовщине создания портала, которому исполнился 1 год, хакеры слили полные имена держателей и номера карт, все банковские реквизиты, даты истечения срока действия, CVV-коды, домашние адреса владельцев, более 500 тысяч адресов электронной почты.

Власти и службы безопасности банков проводят расследования причин утечек и просят пострадавших внимательно следить за движением денег на своих счетах, а также сообщать о любых подозрительных действиях в свои банки.

Файл размером 260 Мб содерждит информацию преимущественно о гражданах США, Канады, Китая, Мексики, Индии и Великобритании.