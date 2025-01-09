Приложения
Опубликовано 09 января 2025, 10:30
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Хакеры выпустили новое ПО для взлома «читалок» Amazon Kindle

Для взлома достаточно добавить несколько файлов
Хакеры из группировки HackerDude представили новое ПО для взлома электронных книг Amazon Kindle. Хакеры объявили о реализации джейлбрейка WinterBreak — нового решения для использования уязвимостей в программном обеспечении устройства, что позволяет устанавливать на «читалку» несанкционированный софт.
Хакеры выпустили новое ПО для взлома «читалок» Amazon Kindle
© Freepik.com

При этом последний джейлбрейк поддерживает взлом устройств семейства Kindle, начиная с шестого поколения. По заявлениям разработчиков джейлбрейка, процесс взлома сводится к тому, что достаточно скопировать несколько файлов на устройство.

После использования джейлбрейка хакеры предлагают установить на Kindel программу KOReader, которая позволяет улучшить поддержку различных типов файлов. Вместо преобразования документов в формат Kindle, KOReader предоставляет прямой доступ к ним, включая сжатые архивы.