Хакеры выпустили новое ПО для взлома «читалок» Amazon Kindle

При этом последний джейлбрейк поддерживает взлом устройств семейства Kindle, начиная с шестого поколения. По заявлениям разработчиков джейлбрейка, процесс взлома сводится к тому, что достаточно скопировать несколько файлов на устройство.

После использования джейлбрейка хакеры предлагают установить на Kindel программу KOReader, которая позволяет улучшить поддержку различных типов файлов. Вместо преобразования документов в формат Kindle, KOReader предоставляет прямой доступ к ним, включая сжатые архивы.