Хакеры выпустили новое ПО для взлома «читалок» Amazon Kindle

Опубликовано 09 января 2025, 10:301 мин.
Хакеры выпустили новое ПО для взлома «читалок» Amazon KindleДля взлома достаточно добавить несколько файлов
Хакеры из группировки HackerDude представили новое ПО для взлома электронных книг Amazon Kindle. Хакеры объявили о реализации джейлбрейка WinterBreak — нового решения для использования уязвимостей в программном обеспечении устройства, что позволяет устанавливать на «читалку» несанкционированный софт.
При этом последний джейлбрейк поддерживает взлом устройств семейства Kindle, начиная с шестого поколения. По заявлениям разработчиков джейлбрейка, процесс взлома сводится к тому, что достаточно скопировать несколько файлов на устройство.
После использования джейлбрейка хакеры предлагают установить на Kindel программу KOReader, которая позволяет улучшить поддержку различных типов файлов. Вместо преобразования документов в формат Kindle, KOReader предоставляет прямой доступ к ним, включая сжатые архивы.
Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков
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