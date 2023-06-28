Хакеры взломали и украли данные популярного приложения для слежки за другими людьми

Что самое неприятное, утечка включает сообщения, журналы вызовов и местоположение тех, кто пользовался приложением.

LetMeSpy позволяет скрыто загружать данные на удалённые серверы, что даёт возможность не совсем честным образом отслеживать людей в режиме реального времени. Но такие приложения часто становятся жертвами взломов из-за серьёзных уязвимостей в безопасности.

Польские блогеры, занимающиеся исследованиями в сфере киберугроз, обнаружили взлом LetMeSpy. Хакер, отвечая на их обращение, заявил о широком доступе к домену производителя.

Украденные данные были переданы организации DDoSecrets, занимающейся публикацией и анализом данных в общественных интересах. Часть информации была опубликована в издании TechCrunch, но её распространение всё же было ограничено для обеспечения конфиденциальности.

Утечка включает журналы звонков и текстовые сообщения, собранные с 2013 года, а также базу данных с информацией о более чем 13 000 скомпрометированных устройствах.

Сейчас важным является вопрос, будет ли LetMeSpy уведомлять своих пользователей о нарушении безопасности и взломе их данных. Отметим, что подобное уведомление может привлечь дополнительное внимание злоумышленников и поставить пользователей в опасность.