Хакеры взломали Telegram-канал Артемия Лебедева и попросили у подписчиков более $500 тыс долларов

Хакеры взломали Telegram-канал Артемия Лебедева и попросили у подписчиков более $500 тыс долларовО жертвах мошенников пока ничего неизвестно
Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев стал жертвой хакеров, которые взломали его Telegram-канал.
В своём сообщении, опубликованном на канале, мошенники просили читателей вложить средства в криптовалюту с обещанием вернуть деньги с бонусами в течение нескольких дней.
Взломанный канал Артемия Лебедева вызвал широкий резонанс в сообществе. Блогер Илья Варламов, признанный иностранным агентом в России, поделился информацией о взломе и удалении личного аккаунта Лебедева в Telegram на своём канале Varlamov News.
Мошенники запрашивали более $500 тыс в криптовалюте, утверждая, что Лебедев не мог приобрести её из-за ограничений, наложенных банком. Пока неизвестно, успели ли читатели канала перевести деньги мошенникам.
Сам Лебедев пока не прокомментировал произошедшее.