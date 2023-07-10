Хакеры взломали Telegram-канал Артемия Лебедева и попросили у подписчиков более $500 тыс долларов

В своём сообщении, опубликованном на канале, мошенники просили читателей вложить средства в криптовалюту с обещанием вернуть деньги с бонусами в течение нескольких дней.

Взломанный канал Артемия Лебедева вызвал широкий резонанс в сообществе. Блогер Илья Варламов, признанный иностранным агентом в России, поделился информацией о взломе и удалении личного аккаунта Лебедева в Telegram на своём канале Varlamov News.

Мошенники запрашивали более $500 тыс в криптовалюте, утверждая, что Лебедев не мог приобрести её из-за ограничений, наложенных банком. Пока неизвестно, успели ли читатели канала перевести деньги мошенникам.

Сам Лебедев пока не прокомментировал произошедшее.