Халява кончилась: Netflix начал бороться с обменом паролями среди пользователей

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Халява кончилась: Netflix начал бороться с обменом паролями среди пользователейИ это печально
Популярным способом оформлять подписку на Netflix за «недорого» было разделение аккаунта между несколькими пользователями. И вот, по всей видимости, халява кончилась — компания начала бороться с данным явлением.
Сообщается, что онлайн-кинотеатр в ближайшее время запустит тестирование новой функции. С её помощью Netflix будет брать дополнительную оплату с пользователей, не являющихся членами семьи для основного аккаунта.
На данный момент речь идёт о проверке работоспособности нововведения в Чили, Коста-Рике и Перу. Но разумеется, если оно окажется успешным, то компания распространит новую практику по всему миру.
Напомним, что ранее стало известно об уходе Netflix c российского рынка. IT-гигант приостановил съёмки ряда отечественных сериалов, а пользователи из России потеряли возможность продлевать подписки.
Источник: Variety