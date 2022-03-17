Халява кончилась: Netflix начал бороться с обменом паролями среди пользователей

Сообщается, что онлайн-кинотеатр в ближайшее время запустит тестирование новой функции. С её помощью Netflix будет брать дополнительную оплату с пользователей, не являющихся членами семьи для основного аккаунта.

На данный момент речь идёт о проверке работоспособности нововведения в Чили, Коста-Рике и Перу. Но разумеется, если оно окажется успешным, то компания распространит новую практику по всему миру.

Напомним, что ранее стало известно об уходе Netflix c российского рынка. IT-гигант приостановил съёмки ряда отечественных сериалов, а пользователи из России потеряли возможность продлевать подписки.