Хотели управлять смартфоном с помощью лица? Google поможет

Анонсированный на I/O 2024, Project Gameface на Android поддерживает 52 уникальных жеста для лица. Эти жесты включают открытие рта, поднятие брови и взгляд в определенном направлении. Каждый жест можно настроить для выполнения таких системных действий, как переход домой, возврат назад, открытие шторки уведомлений или доступ к ящику приложений.

Примечательно, что для работы этой функции используется только фронтальная камера, что исключает необходимость в дополнительном оборудовании. Пользователи также могут выполнять жесты перетаскивания, глядя на точку на экране, выполняя жест, а затем направляя взгляд туда, куда нужно переместить.

Google разместила Project Gameface с открытым исходным кодом на GitHub, поощряя разработчиков создавать новые приложения, использующие эту технологию.