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Приложения
Опубликовано 16 мая 2024, 22:08
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Хотели управлять смартфоном с помощью лица? Google поможет

Поддержка 52-ух жестов
Android-смартфонами теперь можно управлять с помощью лица. Проект Google Project Gameface, первоначально представленный на I/O 2023 для управления ПК, теперь распространяется и на устройства Android. Этот инструмент доступности позволяет пользователям управлять своими устройствами с помощью движений головы и жестов лица, повышая инклюзивность цифровых технологий.
Хотели управлять смартфоном с помощью лица? Google поможет
© Google

Анонсированный на I/O 2024, Project Gameface на Android поддерживает 52 уникальных жеста для лица. Эти жесты включают открытие рта, поднятие брови и взгляд в определенном направлении. Каждый жест можно настроить для выполнения таких системных действий, как переход домой, возврат назад, открытие шторки уведомлений или доступ к ящику приложений.

Примечательно, что для работы этой функции используется только фронтальная камера, что исключает необходимость в дополнительном оборудовании. Пользователи также могут выполнять жесты перетаскивания, глядя на точку на экране, выполняя жест, а затем направляя взгляд туда, куда нужно переместить.

Google разместила Project Gameface с открытым исходным кодом на GitHub, поощряя разработчиков создавать новые приложения, использующие эту технологию.

Источник:Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google
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#Face ID
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#жесты
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#Google Apps