Хотите опробовать нейросеть? Вас могут обмануть, но на этот раз не мошенники

Дело в том, что нейросети и, в частности, бот ChatGPT — мейнстрим в современной технологической отрасли, поэтому нечистые на руку разработчики стали предлагать якобы приложения компании OpenAI, создавшей бот. Но это не хакеры, не рассылка вирусов, а обычное лукавство.

Сами «сторонние» приложения бесплатны, но разработчики просят за них подписку стоимостью $7,99 в неделю или $49,99 в месяц якобы за неограниченное число запросов к боту. На самом деле ChatGPT полностью бесплатен и не имеет ограничений в использовании, а OpenAI никогда не выпускала никаких официальных приложений.