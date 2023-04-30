Хватило на три дня: в Бразилии разблокировали Telegram практически сразу после блокировки

Сообщается, что судья Флавио Лукас принял решение об отмене блокировки, считая, что полная приостановка работы сервиса «не является разумной» и нарушает свободу общения множества пользователей, не имеющих отношения к расследуемому делу.

Тем не менее, судья оставил в силе решение о наложении на Telegram ежедневного штрафа в размере около 200 000 долларов за отказ предоставить запрошенные полицией данные.

Напомним, что изначально требование о блокировке приложения было выдвинуто после того, как Telegram не выполнил предыдущее решение суда о передаче данных членов двух неонацистских групп, подозреваемых в стрельбе в школе.

Основатель мессенджера, Павел Дуров, ранее заявил, что предоставление запрошенных бразильскими властями данных технологически невозможно.