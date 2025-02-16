Кинокомпания Paramount запретит YouTube TV транслировать весь свой контент

При этом было достигнуто «краткосрочное продление соглашения», чтобы сохранить контент Paramount на YouTube TV. Пользователи сервиса «всё равно могут получить доступ к каналам Paramount, включая CBS, и сохранённым записям в библиотеке».

Но 13-15 февраля 2025 года YouTube TV, скорее всего, потеряет эти каналы, и записи также станут недоступны.