«Кинопоиск» стал намного удобнее для незрячих пользователей

Пользователям также предоставлена возможность увеличить шрифт, убрать декоративные элементы и использовать текстовые описания функций для более удобного перемещения по интерфейсу. Эти изменения обеспечивают совместимость с популярными программами экранного доступа.

Тифлокомментарии представляют собой короткие описания персонажей, событий и обстановки в аудиодорожке, что позволяет незрячим и слабовидящим пользователям глубже вживаться в контекст происходящего. Они зачитываются в паузы и описывают сцены на экране.

На данный момент в онлайн-кинотеатре доступно более 60 фильмов и сериалов с тифлокомментариями, включая классику, детские мультфильмы и популярные новинки. Все будущие оригинальные проекты «Кинопоиска» также будут снабжены тифлокомментариями.