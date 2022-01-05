Китай начнет проверять приложения на соответствие "социалистическим ценностям"

Документ говорит о том, что приложения, которые могут влиять на общественное мнение и «участвовать в мобилизации общества», должны будут проходить оценку с точки зрения государственной безопасности.

В этом проекте уточняется, что владельцы платформ и приложений должны следовать китайской Конституции и китайским законам, а также “придерживаться верного политического курса” и “продвигать основные социалистические ценности”. Приложения запрещают использовать для “создания угрозы национальной безопасности, нарушения общественного порядка, законных прав или интересов других лиц”.

Администрация тем временем будет проверять приложения на неочевидный риск безопасности данных. Тем, кто нарушит данный свод правил, будет грозить предупреждение или приостановка деятельности.