Китай отказался впускать ИИ от Apple на свой рынок

Автор статьи пишет, что американской компании придётся договариваться с местным партнёром, который выступит в роли посредника — предоставит Apple собственную модель ИИ. И якобы вендор уже договаривается с китайскими Baidu, Alibaba Group и Baichuan AI.

В Китае одобрены 117 моделей генеративного ИИ, но только китайской разработки. Ни одна компания, чьи продукты власти КНР могут подозревать в попытках «повлиять на общественное мнение», допущены на рынок не будут. Разумеется, Apple относится к таковым, тем более, что под капотом нейросеть от OpenAI с бывшим сотрудником американского АНБ в руководстве.

Поэтому Apple придётся изменить архитектуру iOS для рынка Китая, чтобы на iPhone полноценно работали генеративные ИИ-модели китайских разработчиков.

К тому же The Wall Street Journal ещё в марте сообщала со ссылкой на инсайдерскую информацию, что работать на айфонах в Китае будет, скорее всего, чат-бот китайской Baidu, а не нативный Apple Intelligence.