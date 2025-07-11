Китай потратил $11,6 млрд на облачные сервисы из-за роста спроса на ИИ

Опубликовано 11 июля 2025, 19:501 мин.
Китай потратил $11,6 млрд на облачные сервисы из-за роста спроса на ИИРасходы выросли на 16% за год благодаря ИИ-инициативам
В первом квартале 2025 года Китай увеличил расходы на облачные инфраструктурные сервисы до 11,6 миллиарда долларов. Это на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основным драйвером роста стал стремительный интерес местных компаний к решениям на базе искусственного интеллекта (ИИ).
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Лидером на рынке остался облачный бизнес Alibaba, занявший 33% доли. Выручка этого направления у компании выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. За ним следует Huawei, увеличившая свою долю до 18% и показав рост доходов на 18% за тот же период.
Третье место занял облачный сегмент Tencent, удержавший 10% рынка. Однако рост выручки у компании был скромным. Причиной стали ограничения в поставках графических процессоров, необходимых для работы ИИ, которые Tencent в первую очередь использует внутри своей инфраструктуры.