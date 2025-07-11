Китай потратил $11,6 млрд на облачные сервисы из-за роста спроса на ИИ

Лидером на рынке остался облачный бизнес Alibaba, занявший 33% доли. Выручка этого направления у компании выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. За ним следует Huawei, увеличившая свою долю до 18% и показав рост доходов на 18% за тот же период.

Третье место занял облачный сегмент Tencent, удержавший 10% рынка. Однако рост выручки у компании был скромным. Причиной стали ограничения в поставках графических процессоров, необходимых для работы ИИ, которые Tencent в первую очередь использует внутри своей инфраструктуры.