Китай захотел продать TikTok Илону Маску

Пекин предпочел бы, чтобы TikTok оставался в собственности своей материнской компании ByteDance, но рассматривает различные варианты, если ситуация выйдет из-под контроля. Среди обсуждаемых идей — передача TikTok США под управление Маска и его компании X, что могло бы усилить усилия по привлечению рекламы.

Согласно источникам, китайское правительство рассматривает такой шаг как способ наладить отношения с администрацией Дональда Трампа, который известен поддержкой Маска. Маск активно поддерживал кампанию Трампа и может играть важную роль в улучшении госуправления в будущем, сообщает Bloomberg.

Рассматриваемая сделка может быть выгодной как для Маска, так и для его компании X, которая могла бы использовать данные пользователей TikTok для продвижения рекламных услуг. Однако, пока это только обсуждения, и нет четкой договоренности о том, будет ли такое соглашение заключено.