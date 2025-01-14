Приложения
Опубликовано 14 января 2025, 15:45
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Китай захотел продать TikTok Илону Маску

Вариант при запрете приложения в США
Китайские чиновники обсуждают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску в случае, если компания не сможет предотвратить запрет на приложение в США. TikTok продолжает бороться с возможным запретом, подавая апелляцию в Верховный суд США, однако, судьи высказали мнение, что закон может быть поддержан.
Китай захотел продать TikTok Илону Маску

© Ferra.ru

Пекин предпочел бы, чтобы TikTok оставался в собственности своей материнской компании ByteDance, но рассматривает различные варианты, если ситуация выйдет из-под контроля. Среди обсуждаемых идей — передача TikTok США под управление Маска и его компании X, что могло бы усилить усилия по привлечению рекламы.

Согласно источникам, китайское правительство рассматривает такой шаг как способ наладить отношения с администрацией Дональда Трампа, который известен поддержкой Маска. Маск активно поддерживал кампанию Трампа и может играть важную роль в улучшении госуправления в будущем, сообщает Bloomberg.

Рассматриваемая сделка может быть выгодной как для Маска, так и для его компании X, которая могла бы использовать данные пользователей TikTok для продвижения рекламных услуг. Однако, пока это только обсуждения, и нет четкой договоренности о том, будет ли такое соглашение заключено.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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