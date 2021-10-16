Китай запретил читать Коран со смартфонов

По данным BBC, такое решение власти Поднебесной приняли в связи с размещением в нём незаконных религиозных текстов. При этом сами представители страны, на момент написания материала, не стали никак комментировать ситуацию.

Интересный факт — к Google подобных запросов отправлено не было. Так как Google Play в стране и так запрещён.

Отметим, что официально ислам в Китае признан в качестве религии. Но несмотря на это, Пекин уже не раз обвиняли в «ведении жёсткой дискриминационной политики» по отношению к мусульманскому населению в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).