Китай запретил читать Коран со смартфонов

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Китай запретил читать Коран со смартфоновПотребовав удалить специально созданное для этого приложение
Последние несколько лет Китай всячески усложняет жизнь Apple. На этот раз американскую компанию вынудили удалить из своего магазина App Store приложение Quran Majeed — самый популярный софт для чтения Корана со смартфона.
По данным BBC, такое решение власти Поднебесной приняли в связи с размещением в нём незаконных религиозных текстов. При этом сами представители страны, на момент написания материала, не стали никак комментировать ситуацию.
Интересный факт — к Google подобных запросов отправлено не было. Так как Google Play в стране и так запрещён.
Отметим, что официально ислам в Китае признан в качестве религии. Но несмотря на это, Пекин уже не раз обвиняли в «ведении жёсткой дискриминационной политики» по отношению к мусульманскому населению в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).