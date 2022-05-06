Китай запретит американские компьютеры, ноутбуки и серверы в своих госучреждениях

После майских праздников сотрудникам госучреждений и компаний, которые обеспечены господдержкой, предложили обменять их технику на китайские аналоги. Сначала инициатива коснётся крупных городов, на уровне регионов она будет реализована в течение 2 лет.

Как отмечается, подобное решение было принято из-за растущей обеспокоенностью Китая своей информационной безопасностью, которую нельзя обеспечить без полноценного перехода на отечественные софт и оборудование.

В Китае крупнейшим производителем компьютеров является Lenovo Group. После неё идут такие американские бренды, как HP и Dell Technologies, на продажи которых повлияют новые указы китайского правительства.

Предполагается, что при отказе от зарубежных брендов, на китайское ПО и оборудование перейдёт порядка 50 млн пользователей.