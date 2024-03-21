Китайцы начали использовать Tinder для поиска работы

Высокая безработица в Китае вынуждает молодежь искать работу любыми способами, и на помощь приходит... Tinder. Да, приложение для свиданий неожиданно превратилось в площадку для трудоустройства.

Обычно в Tinder люди пишут о хобби и вкусах, но китайские соискатели идут другим путем. Они заполняют профиль информацией о своих навыках и желаемой должности.

Идея в том, чтобы увеличить число людей, которые потенциально могут предложить вакансию – охват получается шире, чем на сайтах по поиску работы.

К тому же, китайской молодежи надоело отправлять резюме в никуда. В Tinder общение происходит намного быстрее, да и люди охотнее делятся информацией о своей работе и даже помогают найти «скрытые» вакансии в Китае или за рубежом.

Но не все так гладко. Эксперты считают, что идея с Tinder довольно спорная — традиционные работодатели вряд ли оценят такой подход. Некоторые государственные компании в Китае и вовсе могут внести соискателя в «черный список» за подобный креатив.