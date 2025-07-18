Китайцы увеличили расходы на рекламу в RuStore в 10 раз за полгода

Опубликовано 18 июля 2025, 13:281 мин.
Китайцы увеличили расходы на рекламу в RuStore в 10 раз за полгодаКитайские игроделы начали тратить миллионы на рекламу в RuStore
За первые шесть месяцев 2025 года китайские разработчики потратили на рекламу своих игр в магазине приложений RuStore более 160 миллионов рублей. Это в десять раз больше, чем за весь 2024 год. Такой рост связан с увеличением интереса российских пользователей к китайским играм и в частности улучшением инструментов для заработка в RuStore, сообщают пресс-служба.
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Наиболее активно продвигаются игры в жанрах RPG и стратегии. Однако заметен рост интереса к головоломкам (реклама выросла на 9,7%) и аркадам (на 9,5%).
Разработчики, которые вложились в рекламу, уже вошли в топ-10 самых скачиваемых китайских игр в RuStore. Среди них — Cyber Evolution, «Экзорцист: Печать древности», Eternal Evolution и Город облаков.
Кроме рекламы, китайские издатели активно адаптируют свои игры для российской аудитории: переводят интерфейс, настраивают рекламные кампании и пробуют новые способы вовлечения геймеров.
По словам Ильи Ульянова, директора по развитию бизнеса в RuStore, если такие темпы сохранятся, расходы на продвижение приложений могут вырасти ещё на 20−40% в каждом квартале до конца года.