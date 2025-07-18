Китайцы увеличили расходы на рекламу в RuStore в 10 раз за полгода

Наиболее активно продвигаются игры в жанрах RPG и стратегии. Однако заметен рост интереса к головоломкам (реклама выросла на 9,7%) и аркадам (на 9,5%).

Разработчики, которые вложились в рекламу, уже вошли в топ-10 самых скачиваемых китайских игр в RuStore. Среди них — Cyber Evolution, «Экзорцист: Печать древности», Eternal Evolution и Город облаков.

Кроме рекламы, китайские издатели активно адаптируют свои игры для российской аудитории: переводят интерфейс, настраивают рекламные кампании и пробуют новые способы вовлечения геймеров.

По словам Ильи Ульянова, директора по развитию бизнеса в RuStore, если такие темпы сохранятся, расходы на продвижение приложений могут вырасти ещё на 20−40% в каждом квартале до конца года.