Китайские приложения уличили в шпионаже за пользователями

В Google Play обнаружили новый пласт бесплатного ПО, которое шпионило за пользователями смартфонов. В шпионаже уличили популярные приложения крупного разработчика DU Group.

По данным ресурса Buzzfeed News, мошенники использовали как минимум шесть приложений DU Group для сбора данных пользователей. У самого популярного из них, для съёмки селфи, насчитывается более 50 миллионов загрузок, а четырёх — более 10 млн, а у оставшегося — более миллиона. Все они относятся к популярным полезным утилитам — селфи, фонарик, управление памятью, и так далее.