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Сегодня 11:57
Китайские власти шпионят за гражданами через патриотическое приложение
Внутренний шпионаж вышел на новый уровень
Немецкая Cure53, занимающаяся кибербезопасностью, выпустила отчет, в котором говорится, что приложение коммунистической партии Китая под названием “Изучение великой нации” имеет доступ “суперпользователя” на более чем 100 млн устройствах, работающих под управлением Android.
Специалисты компании также отметили, что приложение имеет бэкдор, благодаря которому правительство Китая без проблем может получить доступ к сообщениям, фотографиям, контактам и истории поиска на тех устройствах, на которых программа была установлена.
Напомним, что “Изучение великой нации” появилось в январе. Первоначально правительство Китая использовало приложение для госпропаганды, а чтобы его установило как можно больше пользователей, власти провели масштабную рекламную кампанию в местных социальных сетях, таких как WeChat и Weibo. По имеющимся данным, партия издала отдельные приказы для своих членов, согласно которым они были обязаны загрузить приложение в обязательном порядке.
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