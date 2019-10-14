Китайские власти шпионят за гражданами через патриотическое приложение

Специалисты компании также отметили, что приложение имеет бэкдор, благодаря которому правительство Китая без проблем может получить доступ к сообщениям, фотографиям, контактам и истории поиска на тех устройствах, на которых программа была установлена.

Напомним, что “Изучение великой нации” появилось в январе. Первоначально правительство Китая использовало приложение для госпропаганды, а чтобы его установило как можно больше пользователей, власти провели масштабную рекламную кампанию в местных социальных сетях, таких как WeChat и Weibo. По имеющимся данным, партия издала отдельные приказы для своих членов, согласно которым они были обязаны загрузить приложение в обязательном порядке.