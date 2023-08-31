Китайский поисковик Baidu сделал публичным свой аналог ChatGPT

При этом бот стал доступным для всех пользователей позже официального релиза: в КНР разработчики не могут выпускать открытые для всех ИИ-продукты, пока не дождутся одобрения государственного регулятора в сфере технологий. Но срок ожидания сократился по сравнению с предыдущими выпусками ИИ.

Дело может быть в том, что недавно госрегулятор обновил основные требования, позволяющие публиковать такие продукты в открытом доступе. К тому же налицо усугубляющаяся конкуренция с технологическими компаниями из США. Одни из основных правил работы компаний в Китае — отражение основных ценностей социализма и исключение призывов к подрыву государственной власти и расколу КНР.

Baidu сообщила, что скачать Ernie Bot пользователи могут на сайте компании. «Наш генеративный ИИ-продукт нового поколения Ernie Bot, а также крупномасштабная языковая модель доступны для широкой публики», — сказано в сообщении Baidu.