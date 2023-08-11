Китайскую компанию Tencent обвинили в слежке через мобильную клавиатуру

По данным экспертов, от уязвимости могло пострадать порядка 450 млн пользователей по всему миру. Проблема в том, что клавиатура фиксировала нажатия клавиш, а без шифрования нет никаких трудностей понять, что человек писал, включая логины и пароли. Причём вся информация уходила на серверы китайского IT-гиганта Tencent.

В итоге Tencent признала проблему. Впоследствии, после долгих переговоров с The Citizen Lab, уязвимость признали и разработчики Sogou, позже выпустившие обновления для всех версий приложения.

«Анализируя версии для Windows, Android и iOS, мы обнаружили тревожные уязвимости в специально разработанной системе шифрования EncryptWall и в том, как она шифрует конфиденциальные данные», — сообщили специалисты.