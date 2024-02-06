Клубничка не задалась: гарнитура Vision Pro отказалась поддерживать VR-порно

VR-порно — технология, обеспечивающая в ходе просмотра сексуального контента вращение камеры движениями головы для зрелищности и реалистичности. Но при попытке включить VR-порно, браузер Safari выдаёт ошибки в виде артефактов: неправильное соотношение сторон, вертикальные чёрные полосы.

Как отмечает издание Kotaku, проблема заключается, скорее всего, в модуле WebXR, который должен быть на порноресурсах для воспроизведения контента в онлайн-режиме. А владельцы таких сайтов не оптимизировали свои ресурсы под гарнитуру.

Из-за этого пользователи Vision Pro начали оставлять раздражённые отзывы, а некоторые утверждают, что выгоднее купить Quest 3 с технологией VR-порно.

«Лайфхак для воспроизведения VR-файлов на Apple Vision Pro. Сбрасываете настройки до заводского состояния, упаковываете гаджет и продаете его на eBay. Далее покупаете гарнитуру Quest 3 и при этом у вас еще останется сдача в размере $3000», – оставил на Reddit негативный отзыв один из пользователей.