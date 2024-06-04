Кнопка «лайка» на YouTube стала странным образом исчезать

Проблема, похоже, широко распространена, затрагивая различные видео и браузеры для ПК. Однако проблема, похоже, не затрагивает приложение YouTube для Android и мобильные браузеры, где кнопка «Мне нравится» работает нормально. Кнопка «Не нравится», напротив, остается целой на всех платформах.

Это уже не первый случай исчезновения кнопки: о похожей проблеме пользователи сообщали на Reddit несколько месяцев назад. The Verge обратился в Google за комментариями, но пока не получил ответа.