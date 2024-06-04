Кнопка «лайка» на YouTube стала странным образом исчезать

Опубликовано 04 июня 2024, 23:01
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Кнопка «лайка» на YouTube стала странным образом исчезатьНа браузерной версии
Если вы заметили, что после нажатия кнопки «Мне нравится» на YouTube исчезает значок большого пальца вверх, вы не одиноки. Согласно статье Эммы Рот из The Verge, пользователи заметили, что в то время как счетчик лайков увеличивается, значок «пальца вверх» исчезает после нажатия.
Проблема, похоже, широко распространена, затрагивая различные видео и браузеры для ПК. Однако проблема, похоже, не затрагивает приложение YouTube для Android и мобильные браузеры, где кнопка «Мне нравится» работает нормально. Кнопка «Не нравится», напротив, остается целой на всех платформах.
Это уже не первый случай исчезновения кнопки: о похожей проблеме пользователи сообщали на Reddit несколько месяцев назад. The Verge обратился в Google за комментариями, но пока не получил ответа.